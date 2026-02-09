Abren convocatoria para vivir y trabajar 20 horas a la semana con hospedaje y alimentación incluidos en este país

Una oferta de voluntariado en la región montañosa de Utuado, en Puerto Rico, abrió su convocatoria para viajeros e interesados en proyectos ecológicos. La iniciativa brinda alojamiento gratis y la cobertura de todas las comidas del día a cambio de una jornada laboral reducida de 20 horas semanales.

Publicada a través de la plataforma internacional Worldpackers, la oportunidad busca incorporar a personas dispuestas a colaborar en el mantenimiento y cultivo de una finca de 40 acres de selva tropical que cuenta con cerca de 500 árboles frutales.

Las labores principales incluyen la poda de árboles frutales, jardinería, siembra, cosecha y pequeños trabajos de reparación y mantenimiento en el terreno. A cambio de la colaboración, el anfitrión proporciona hospedaje en carpa dentro del predio, desayuno, almuerzo y cena diarios, acceso a lavandería, cocina equipada, internet básico y dos días libres a la semana para explorar la isla.

Temas a tener en cuenta si se quiere postular

Aunque el anuncio circula en diversos portales de noticias generando gran atención por la promesa de "vivir gratis en el Caribe", los aspirantes deben tomar en cuenta las condiciones reales de la convocatoria:

No es un trabajo remunerado: Se trata de una modalidad de intercambio de voluntariado (work exchange); la finca cubre hospedaje y alimentación, pero no entrega un sueldo en efectivo.

Gastos no cubiertos: Los tiquetes aéreos, el seguro de viaje, el transporte interno y los trámites de visado deben ser asumidos al 100 % por el postulante.

Requisitos de ingreso: Al tratarse de Puerto Rico (territorio de los Estados Unidos), los ciudadanos colombianos y latinoamericanos en general necesitan contar con visa americana vigente o la documentación legal requerida para ingresar a la isla.

La vacante está dirigida a personas de entre 18 y 55 años con fluidez en español o inglés y capacidad para realizar trabajo físico al aire libre. Las aplicaciones se realizan de forma directa y segura a través del portal Worldpackers.