Jardín infantil señalado en presunto caso de abuso sexual en Bogotá reabrió sus puertas: esto se sabe

El jardín infantil Jorge Bejarano, ubicado en el barrio Ricaurte, volvió a prestar el servicio de educación inicial este 1 de septiembre, después de un periodo en el que permaneció cerrado en medio de las actuaciones institucionales relacionadas con un presunto caso de violencia sexual contra un niño que asistía a la unidad.

Durante este tiempo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Bogotá hicieron presencia en las instalaciones y adelantaron las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La Secretaría Distrital de Integración Social, entidad encargada del jardín, aseguró que entregó a las autoridades la información, documentación y demás elementos que fueron requeridos para la investigación y señaló que continuará colaborando con el proceso.

¿Qué cambió para que se hiciera la reapertura del jardín?

Antes de volver a recibir a los niños, la Secretaría fortaleció las medidas de protección y seguridad dentro del jardín, especialmente aquellas relacionadas con el ingreso y permanencia de personas externas a la unidad.

También fueron revisados los procedimientos establecidos para la entrada y salida de los niños, con el propósito de reforzar los controles y garantizar condiciones de mayor protección durante la prestación del servicio.

Las medidas hacen parte de las actuaciones internas adelantadas por la entidad mientras continúa la investigación de las autoridades sobre el presunto caso.

¿Qué hablaron con las familias antes de volver a recibir a los niños?

El 31 de agosto, un día antes de la reapertura, Integración Social sostuvo reuniones con las familias vinculadas al jardín.

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Durante estos encuentros se explicaron las acciones implementadas, los avances de las actuaciones institucionales y los cambios adoptados para fortalecer las condiciones de seguridad y protección de los niños.

También se confirmó a las familias que el servicio de educación inicial se retomaría a partir del 1 de septiembre.

La Secretaría señaló que continuará acompañando a las familias y haciendo seguimiento institucional al caso, además de mantener la colaboración con las autoridades encargadas de la investigación.

¿En qué va la investigación por el presunto abuso del menor?

La investigación por el presunto caso de violencia sexual continúa en manos de las autoridades competentes. Hasta el momento, la Secretaría de Integración Social ha reiterado que ha entregado la información solicitada y que seguirá atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y la Policía.

La entidad también hizo un llamado a la Fiscalía para que las actuaciones avancen con celeridad y permitan esclarecer lo ocurrido, siempre garantizando los derechos y la protección de los niños.