Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 20 de 2025
04:18 p. m.
- Una colombiana en Estados Unidos vivió un calvario, luego de que las autoridades se llevaran a su esposo detenido. Ella sufre cáncer terminal y tuvo que devolverse con su hijo para Colombia.
- Un avión Poseidón P-8 se suma al despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.
- Interpol emitió una circular amarilla para intentar localizar a Valeria Afanador, la pequeña de 10 años que lleva más de una semana desaparecida en Cajicá.