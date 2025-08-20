CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
04:18 p. m.
  • Una colombiana en Estados Unidos vivió un calvario, luego de que las autoridades se llevaran a su esposo detenido. Ella sufre cáncer terminal y tuvo que devolverse con su hijo para Colombia.
  • Un avión Poseidón P-8 se suma al despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.
  • Interpol emitió una circular amarilla para intentar localizar a Valeria Afanador, la pequeña de 10 años que lleva más de una semana desaparecida en Cajicá.
