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Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 20 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
11:11 a. m.
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  • Chats darían cuenta sobre un plan criminal contra varios congresistas del Centro Democrático, entre ellos, el senador Miguel Uribe Turbay, dos meses antes del atentado que acabó con su vida.
  • Una madre en el Catatumbo ha visto cómo la violencia le arrebata a sus hijos. Tres de ellos, dos niñas y un niño, son víctimas del reclutamiento forzado. De su hijo no sabe nada.
  • En las últimas horas falleció Vanessa Vera, la mujer que fue brutamente atacada tras enfrentarse a un hombre que presuntamente estaba agrediendo a otra mujer en un apartamento.
  • Un ataque con drones contra un mercado en la región de Abyei, disputada por Sudán y Sudán del Sur, deja al menos 153 muertos.
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