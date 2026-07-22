Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 22 de 2026
03:27 p. m.
03:27 p. m.
- Parlamento francés prohibió el acceso a redes sociales a menores de 15 años, argumentando la protección de su salud mental.
- En Colombia, el Congreso discutirá un proyecto que busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa ya fue radicada.
- Fue capturado el presunto asesino de Celeste, la bebé de 2 años que recibió un disparo mortal cuando estaba en la panadería de su familia en Polonuevo, Atlántico.