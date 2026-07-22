CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Mañana Express miércoles 22 de julio de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Mañana Express

julio 22 de 2026
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Un grupo de mujeres en Antioquia estaban secuestradas hace varias semanas y los delincuentes estaban abusando sexualmente de ellas durante el cautiverio.
  • Una banda a la salida de Bogotá se dedicaba a pinchar llantas de los carros de los viajeros, cuando se detenían los abordaban, se les llevaban el vehículo y los retenían.
  • Denuncian acumulación de basura en varios sectores de Bogotá. Aunque las empresas de aseo cumplen con las rutas de recolección, habitantes dicen que minutos después vuelven a aparecer bolsas de residuos y escombros en las calles.
  • La Corte Suprema le da un ultimátum a Nueva EPS para resolver fallos judiciales. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia para que adopten medidas que garanticen el derecho a la salud de los pacientes.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Otras Noticias

Viral

Exnovio de Esperanza Gómez le fue infiel con tres familiares: así se vengó

Esperanza Gómez reveló que un exnovio le fue infiel con tres familiares. ¿Cómo reaccionó?

Dólar

Dólar en Colombia sigue cayendo y hoy alcanza un precio que no se veía desde 2019

El dólar abrió este 22 de julio con una nueva caída en Colombia y se mantiene en niveles que no se veían desde 2019.

Medellín

Dos mujeres secuestradas y abusadas sexualmente al ir a una falsa oferta laboral en Medellín

España

Incendio al norte de Madrid arrasa 32.000 hectáreas y obliga a evacuar a más de mil personas

Invima

Invima prohíbe marca de desodorante en Colombia y alertó riesgos para la salud