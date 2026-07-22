Mañana Express miércoles 22 de julio de 2026
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- Un grupo de mujeres en Antioquia estaban secuestradas hace varias semanas y los delincuentes estaban abusando sexualmente de ellas durante el cautiverio.
- Una banda a la salida de Bogotá se dedicaba a pinchar llantas de los carros de los viajeros, cuando se detenían los abordaban, se les llevaban el vehículo y los retenían.
- Denuncian acumulación de basura en varios sectores de Bogotá. Aunque las empresas de aseo cumplen con las rutas de recolección, habitantes dicen que minutos después vuelven a aparecer bolsas de residuos y escombros en las calles.
- La Corte Suprema le da un ultimátum a Nueva EPS para resolver fallos judiciales. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia para que adopten medidas que garanticen el derecho a la salud de los pacientes.