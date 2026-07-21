Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 21 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 21 de 2026
08:19 p. m.
08:19 p. m.
- Autoridades buscan al responsable de asesinar a una bebé de dos años en Polonuevo, Atlántico. La familia es víctima de extorsiones.
- Medellín, Cali y Barranquilla serán sedes alternas del nuevo gobierno. Abelardo de la Espriella hizo el anuncio desde Medellín.
- Una pareja de adultos mayores había perdido el derecho a utilizar la terraza de su conjunto residencial por orden de la administración. Sin embargo, la Corte Constitucional les amparó sus derechos.