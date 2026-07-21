CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Autoridades buscan al responsable de asesinar a una bebé de dos años en Polonuevo, Atlántico. La familia es víctima de extorsiones.
  • Medellín, Cali y Barranquilla serán sedes alternas del nuevo gobierno. Abelardo de la Espriella hizo el anuncio desde Medellín.
  • Una pareja de adultos mayores había perdido el derecho a utilizar la terraza de su conjunto residencial por orden de la administración. Sin embargo, la Corte Constitucional les amparó sus derechos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express martes 21 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 20 de julio de 2026

Otras Noticias

Norte de Santander

Menor de once años falleció en ataque con dron y su prima de dos años lleva un mes en UCI

Otros tres integrantes de la misma familia resultaron heridos. Tras el ataque, dejaron el Catatumbo, llevando consigo, únicamente, la ropa que tenían puesta.

Fútbol

¡Es oficial! James Rodríguez cierra un ciclo en su carrera: ¿Dónde jugará el colombiano?

El colombiano ahora buscará un nuevo rumbo en su carrera futbolística.

Finanzas personales

¿Le sacaron un crédito a su nombre? La ley que le permite NO pagar deudas por suplantación

Nicolás Maduro

¿Podría haber una decisión crucial en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro en EE. UU.?

Invima

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso