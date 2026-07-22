CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Una mujer en estado de embarazo fue asesinada en Cali. La víctima había sido reportada como desaparecida el pasado 16 de julio.
  • En Bogotá un niño de un año murió luego de que un hombre armado ingresó a su casa y disparo de manera indiscriminada.
  • El presidente Abelardo de la Espriella felicitó a los integrantes de las nuevas mesas directivas de Cámara y Senado.
  • A las noches del Canal RCN llegaron dos grandes producciones: a las 8:00 de la noche Pa' Seguirte Queriendo y a las 9:00 MasterChef Celebrity.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express martes 21 de julio de 2026

Otras Noticias

Dian

DIAN habilitó la consulta de información para la declaración de renta: así puede revisarla

La DIAN habilitó la consulta de la información exógena para la declaración de renta 2026. Conozca cómo revisar los datos reportados sobre usted y qué hacer si encuentra inconsistencias.

James Rodríguez

James Rodríguez recibió a un futbolista europeo durante sus vacaciones en Colombia

James Rodríguez disfrutó sus vacaciones en Medellín junto a una estrella del fútbol mundial.

Asesinatos en Colombia

Capturan al presunto asesino de Celeste, la bebé atacada a disparos en una panadería de Polonuevo

España

País europeo busca prohibir a las personas que fumen en playas y terrazas

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026