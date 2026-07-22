Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 21 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 22 de 2026
07:00 a. m.
07:00 a. m.
- Una mujer en estado de embarazo fue asesinada en Cali. La víctima había sido reportada como desaparecida el pasado 16 de julio.
- En Bogotá un niño de un año murió luego de que un hombre armado ingresó a su casa y disparo de manera indiscriminada.
- El presidente Abelardo de la Espriella felicitó a los integrantes de las nuevas mesas directivas de Cámara y Senado.
- A las noches del Canal RCN llegaron dos grandes producciones: a las 8:00 de la noche Pa' Seguirte Queriendo y a las 9:00 MasterChef Celebrity.