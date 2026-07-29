8 de cada 10 víctimas de trata de personas en Bogotá son mujeres: la mayoría captadas con falsas ofertas

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Secretaría Distrital de Salud reveló un panorama preocupante sobre este delito en Bogotá.

Las cifras muestran que las mujeres y los jóvenes siguen siendo los principales afectados, mientras que las redes criminales recurren cada vez más a falsas ofertas laborales y oportunidades de viaje para captar a sus víctimas.

La explotación sexual es la modalidad con mayor incidencia en Bogotá

Las autoridades distritales advirtieron que la trata de personas sigue siendo una problemática vigente y de alta gravedad en la capital.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, este delito afecta principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes mediante modalidades como la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad ajena y el matrimonio servil.

Además, explicó que muchas víctimas son captadas en ciudades costeras y zonas de frontera para luego ser trasladadas hacia Bogotá o enviadas a otros países, entre ellos República Dominicana, México, Chile, Brasil, Panamá, España, Turquía, Polonia, Rusia, Ucrania y Camboya.

¿Qué revelan las cifras más recientes?

Desde 2024, el Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas ha reportado 77 casos atendidos y canalizados en Bogotá: 24 durante 2024, 27 en 2025 y otros 27 en lo corrido de 2026.

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Sin embargo, las autoridades aclararon que estas cifras podrían ser mayores debido al subregistro existente, ya que muchas víctimas no denuncian o no reconocen inicialmente que han sido objeto de este delito.

Los datos muestran que el 81% de las víctimas identificadas son mujeres, mientras que el 62% de los casos corresponde a explotación sexual.

También se identificó que las personas entre 18 y 29 años son el grupo más afectado, generalmente captadas mediante falsas ofertas de empleo o promesas de oportunidades en el exterior difundidas a través de plataformas digitales.

¿Cómo se atiende a las víctimas?

La Secretaría Distrital de Salud aseguró que trabaja de manera articulada con entidades del Estado, organismos internacionales y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para garantizar una atención integral.

Cuando una víctima es identificada, se activa de inmediato la ruta de atención para brindar asistencia médica, apoyo psicológico y acompañamiento psicosocial.

La entidad explicó que, si la persona no está afiliada al sistema de salud, se realiza su vinculación inmediata desde la institución donde recibe atención. En los casos de personas migrantes con estatus irregular, el Distrito asume directamente los costos de la atención para evitar barreras de acceso.

Recomendaciones para no caer en el delito de trata de personas

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para desconfiar de ofertas laborales, académicas o de viaje que resulten sospechosas y denunciar cualquier posible caso de trata de personas.

La Secretaría Distrital de Salud recordó que la denuncia oportuna puede ser determinante para proteger la vida y los derechos de las víctimas, e invitó a reportar cualquier situación a través de los canales habilitados por el Distrito.