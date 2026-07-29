Bogotá se prepara para el Festival de Verano 2026 con actividades gratuitas en agosto

En el marco del cumpleaños 488 de Bogotá, la ciudad ya está lista para la nueva edición del Festival de Verano que se llevará a cabo en parques, Centros Felicidad y escenarios recreodeportivos. Allí los ciudadanos podrán disfrutar de juegos, espacios para moverse y compartir en familia.

Este evento contará con una programación gratuita que se podrá disfrutar durante el mes de agosto por medio de actividades recreativas, naturaleza, espacios de actividad física, experiencias al aire libre y hasta juegos para las mascotas.

¿Cuáles serán las actividades de este Festival de Verano?

La programación dará inicio durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto en el Parque Simón Bolívar con “Villa Familiar”. Esta experiencia se encuentra inspirada en la cultura mexicana que tendrá actividades físicas, desafíos recreativos y algunos juegos tradicionales como las canicas, el trompo, avioncito y lotería.

Durante la jornada también se realizará el “Campamento de Verano” en donde se hará uso de materiales reciclables y se aprenderá sobre la importancia del cuidado con el medio ambiente. Para los amantes de la comida también estará disponible la Feria Gastronómica de Verano, el 1, 2, 8 y 9 de agosto, en donde se celebrará la amplia variedad culinaria de la ciudad.

El Parque El Salitre también contará con su propia actividad, el 2 de agosto. Allí se vivirá una jornada para niños y niñas que les guste la adrenalina al participar en actividades con bicicletas de impulso, música, circuitos recreativos, obstáculos y estaciones recreativas.

El 5 de agosto la programación se llevará a cabo en la vereda La Unión, Sumapaz, en donde las familias podrán participar de juegos, circuitos en bicicleta, campamentos y experiencias que integrarán recreación, cultura y contacto con la naturaleza.

El sábado 8 de agosto el “Festival de Cometas” será protagonista ya que en este espacio se ofrecerán exhibiciones, cometas gigantes, talleres y espectáculos acrobáticos para todos los públicos. También habrá estaciones para personas con discapacidad.

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Evento para disfrutar con las mascotas

Durante el mismo fin de semana del 8 de agosto se podrá disfrutar de “Villa Peluda”. Este espacio está creado especialmente para el bienestar de los animales de compañía y sus familias con actividades recreativas, educación sobre la tenencia responsable y experiencias de integración.

En este espacio se disfrutará de la carrera canicross en donde las personas podrán correr junto a sus mascotas el próximo domingo 9 de agosto en el Parque Simón Bolívar. Para más información sobre el evento y otras actividades se debe ingresar a la página oficial de la Alcaldía de Bogotá y sus redes sociales.