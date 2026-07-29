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Argentina en la mira de la polémica: FIFA tomó drástica decisión tras incidentes en la final del Mundial

El máximo ente dio a conocer la decisión tras varios días de haberse disputado la cita orbital.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
01:45 p. m.
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La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha formalizado el inicio de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diversos integrantes de la selección albiceleste y el centrocampista español Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', tras las trifulcas e incidentes registrados al término de la final de la Copa del Mundo 2026 celebrada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La decisión del organismo rector se sustenta en el informe elaborado por el instructor de ética designado para evaluar lo sucedido sobre el terreno de juego y en los accesos tras el pitazo final.

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En el centro del expediente abierto por la FIFA se encuentran varios nombres clave. Por parte de la Selección Argentina, el lateral Nahuel Molina enfrenta cargos por agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa—, sumado a un expediente por conducta antideportiva.

Asimismo, el mediocampista Leandro Paredes está siendo investigado por tres cargos de agresión, mientras que Thiago Almada fue señalado por presunta conducta antideportiva.

El cuerpo técnico tampoco quedó exento, ya que Roberto Fabián Ayala, asistente de Lionel Scaloni, afronta un cargo por agresión. Por el lado de la Selección Española, el único implicado es el centrocampista del FC Barcelona, Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', a quien se le investiga por un presunto caso de conducta antideportiva.

Los cargos contra la AFA

A nivel institucional, la AFA es objeto de investigación por posibles infracciones severas al Código Disciplinario de la FIFA:

  • Artículo 13: Manifestaciones o propaganda no deportiva durante un evento (asociado a la exhibición de mensajes no autorizados).
  • Artículo 14: Conducta inadecuada.
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  • Artículo 15: Presuntos cánticos, gestos o expresiones de carácter discriminatorio y/o racista.
  • Artículo 17: Infracciones en materia de orden, protocolo y seguridad (retrasos en inicio de partidos y lanzamiento de objetos por parte de aficionados).

Tanto la AFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como los futbolistas y miembros del cuerpo técnico señalados contarán con un plazo reglamentario para presentar sus descargos y alegaciones antes de que el órgano sancionador de la FIFA emita una resolución definitiva.

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