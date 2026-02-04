Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 4 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 04 de 2026
- Cientos de familias en Montería tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, el nivel del agua por las inundaciones se mantiene. La# noche la pasaron en carpas y albergues, esperan con urgencia la ayuda del Gobierno Nacional.
- En Necoclí, Antioquia, un menor de 14 años se salvó milagrosamente de morir en medio de graves inundaciones. Pasó la noche aferrado a una mata de plátano para evitar que la corriente se lo llevara.
- Familias de las tres personas fallecidas tras la avalancha en Santa Marta recordaron la última vez que hablaron con sus seres queridos. Mientras tanto, en la Playa Los Cocos muy temprano iniciaron con las labores de limpieza.
- El jueves en Bogotá será el día sin carro y sin moto. La medida empieza desde la 5 de la mañana hasta la 9 de la noche.
- Revelador informe de Human Rights Watch dice que en el 2025 Colombia vivió la peor crisis humanitaria de la última década. Asegura que 80.000 personas fueron desplazadas.