Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 13 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 13 de 2025
06:24 p. m.
  • Una explosión en un bar de Madrid deja al menos 25 heridos, tres de ellos en estado crítico y dos potencialmente graves. La emergencia ocurrió en el bar 'Mis tesoros' del distrito madrileño de Puente de Vallecas.
  • Hablamos con las familias de los dos funcionarios de la Fiscalía que fueron secuestrados hace 128 días en el departamento de Arauca. Aseguran que no han recibido la atención adecuada en este proceso.
  • En medio del luto por el asesinato del activista político Charlie Kirk, el presidente estadounidense Donald Trump asistirá al funeral de quien fue uno de sus aliados. También, pide la pena de muerte para el homicida.
