CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 15 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Terremoto en Colombia: así transformaron las redes sociales la respuesta ante la emergencia
  • “La tierra se estremeció y dejé de pensar en distancias”: conmovedor mensaje de soldado del Ejército
  • Tristeza nacional: Fallece a sus 86 años legendaria actriz y empresaria colombiana
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 14 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 07:00 p. m. / viernes 14 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 14 de agosto de 2026

Otras Noticias

Artistas

Tristeza nacional: Fallece a sus 86 años legendaria actriz y empresaria colombiana

Conozca los detalles de su legado y la conmoción en el entretenimiento.

Indonesia

Impactantes imágenes de cómo quedó Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7

Son fuertes las imágenes que llegaron desde el continente asiático.

Salud mental

Soñar con la misma persona varias veces: ¿qué significa?

Fútbol

Equipo en España lanza campaña para reconstrucción del pueblo de jugador de la Selección Colombia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol HOY 15 de agosto: número y signo ganador del sorteo