Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 15 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 15 de 2026
05:20 p. m.
05:20 p. m.
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