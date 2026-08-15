Equipo en España lanza campaña para reconstrucción del pueblo de jugador de la Selección Colombia

En un gesto que trasciende las fronteras del deporte y pone de manifiesto los valores éticos del fútbol, el Real Racing Club de Santander anunció el lanzamiento de una campaña internacional de recaudación de fondos y ayuda humanitaria dirigida a la reconstrucción de La Victoria, municipio colombiano ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

La iniciativa surge tras el devastador sismo que sacudió recientemente la región del pacífico colombiano, dejando graves daños en infraestructuras básicas, colapso de viviendas y cientos de familias damnificadas.

RELACIONADO Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se medirán por una causa especial

La Victoria es la tierra natal del mediocampista colombiano Gustavo Puerta, jugador de la plantilla del Racing de Santander e integrante de la Selección Colombia. Ante la gravedad de la situación en el municipio vallecaucano, la entidad cántabra, a través de su fundación, activó una red de apoyo institucional para movilizar recursos, canalizar donaciones y sensibilizar a la afición verdiblanca sobre la emergencia humanitaria que atraviesa la comunidad natal de su futbolista.

Compromiso de duplicación de donaciones y acciones institucionales

El plan de acción presentado por la directiva racinguista contempla la habilitación de un enlace oficial en la página web del club para aportaciones económicas directas. Como parte del compromiso social del equipo, la Fundación del Racing de Santander duplicará cada euro aportado por los donantes.

La campaña internacional permanecerá activa hasta el 31 de agosto de 2026. Los fondos recaudados irán destinados a proyectos de reconstrucción de viviendas derrumbadas, rehabilitación de espacios comunitarios y al restablecimiento de servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica.

Adicionalmente, el club rendirá un homenaje a las víctimas y afectados durante su debut de temporada en El Sardinero frente al Villarreal CF, donde se guardará un minuto de silencio antes del inicio del encuentro.

Un esfuerzo conjunto desde la comunidad hasta Europa

Esta ofensiva institucional del Racing complementa las acciones que la familia del mediocampista venía desarrollando de forma directa en el territorio. En los días posteriores a la emergencia, los padres del jugador lideraron la entrega presencial de toneladas de asistencia alimentaria, agua embotellada e insumos de primera necesidad, distribuidos junto con las autoridades locales casa a casa en sectores urbanos y corregimientos rurales de La Victoria.

Con la vinculación formal del club español, la iniciativa escala a nivel internacional para garantizar una respuesta sostenible a mediano y largo plazo.

Por su parte, Gustavo Puerta expresó su profundo agradecimiento al Racing de Santander y a sus simpatizantes por el respaldo brindado: "Quiero invitar a todos a que sigan apoyándonos y colaborando con el pueblo colombiano, que en estos momentos enfrenta una situación muy difícil", señaló el futbolista.

Desde la directiva cántabra y su cuerpo técnico reiteraron su respaldo absoluto al jugador y al pueblo colombiano, subrayando que el fútbol profesional debe actuar como una herramienta de solidaridad global ante este tipo de contingencias.