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Tristeza nacional: Fallece a sus 86 años legendaria actriz y empresaria colombiana

Conozca los detalles de su legado y la conmoción en el entretenimiento.

Foto: diseñada por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
05:14 p. m.
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La industria del entretenimiento en Colombia están de luto. En las últimas horas se confirmó el sensible fallecimiento de Yamile Humar, una de las figuras más versátiles y pioneras de las artes escénicas nacionales, quien partió a los 86 años de edad.

La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su hija, la reconocida modelo, presentadora e influencer Catalina Aristizábal, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”.

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Nacida el 22 de julio de 1940, Yamile Humar consolidó una destacada trayectoria que atravesó más de seis décadas en la memoria audiovisual del país. Perteneciente a una dinastía artística invaluable —hermana del recordado actor y director Alí Humar y tía de la actriz Juanita Humar—, debutó a comienzos de los años 60 en la pantalla grande con un rol protagónico en la película Chambú (1962).

Poco después, protagonizó Isla de ensueño (1963), recordada históricamente por ser la primera producción cinematográfica a color realizada en Colombia.

A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Humar se convirtió en un rostro imprescindible de la era dorada de la televisión colombiana. Su talento quedó grabado en célebres producciones dramáticas y telenovelas que marcaron a generaciones.

La faceta literaria, empresarial y estilo de vida

Tras alejarse paulatinamente de los sets de grabación a finales de los años 80, Yamile Humar demostró su enorme capacidad de reinvención profesional. Se volcó con éxito a la literatura, publicando libros enfocados en el empoderamiento femenino, la madurez, la salud y la belleza, entre los cuales destacó su popular obra ¡Mierda, llegué a los 50!.

Su pasión por el bienestar la llevó a incursionar como empresaria, conferencista y locutora en programas radiales enfocados en la calidad de vida y la práctica del yoga. Gracias a su carácter carismático y su particular sentido del humor, conquistó incluso a las audiencias digitales en sus últimos años, compartiendo reflexiones sobre cómo abrazar los "años dorados" con vitalidad y elegancia.

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