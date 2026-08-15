Soñar con la misma persona varias veces: ¿qué significa?

Soñar repetidamente con una misma persona puede llamar especialmente la atención, sobre todo cuando ocurre durante varias noches o en distintos momentos.

La investigación sobre los sueños ha encontrado evidencia de que algunos elementos de la vida despierta aparecen durante el sueño, especialmente aquellos que tienen una carga emocional importante. Esta idea forma parte de la llamada hipótesis de continuidad.

¿Por qué una persona puede aparecer varias veces en los sueños?

Una de las explicaciones más estudiadas es que el cerebro continúa procesando durante el sueño información vinculada con experiencias y emociones recientes o relevantes.

Esto no significa necesariamente que la persona que aparece en el sueño sea el verdadero “mensaje”. Puede ser que represente una relación, una preocupación, un recuerdo o una emoción asociada con ella.

De hecho, investigaciones sobre el contenido de los sueños han encontrado una relación entre las experiencias de vigilia y lo que posteriormente aparece durante el sueño. La intensidad emocional parece ser especialmente importante para que determinados acontecimientos tengan mayor presencia en los sueños.

Por eso, soñar varias veces con una expareja, un familiar, un amigo o incluso alguien con quien actualmente existe poco contacto no permite concluir por sí solo que la persona “esté destinada” a regresar a la vida del soñador.

¿Soñar con alguien significa que todavía piensa en esa persona?

No existe evidencia científica que permita afirmar que soñar repetidamente con alguien significa que esa persona también está pensando en quien sueña.

Tampoco hay una equivalencia universal del tipo “soñar con una expareja significa que todavía la amas” o “soñar con un amigo significa que lo extrañas”. Especialistas en medicina del sueño advierten que no existe una teoría científicamente comprobada que permita asignar un significado específico a cada contenido de un sueño.

La psicóloga Deirdre Barrett, investigadora de sueños y profesora de Harvard Medical School, ha explicado que los sueños recurrentes suelen estar relacionados con temas que tienen una importancia particular para la persona. Según su perspectiva, cuando un sueño se repite puede apuntar a una preocupación o asunto de mayor duración, aunque el contenido concreto también puede activarse por acontecimientos recientes.

¿Qué puede revelar la emoción del sueño?

Más que concentrarse únicamente en quién aparece, puede ser útil observar qué ocurre durante el sueño y qué sensación queda al despertar.

Por ejemplo, no es lo mismo soñar repetidamente con una persona y sentir tranquilidad que hacerlo acompañado de miedo, tristeza, culpa, ansiedad o enojo. Estudios sobre sueños han encontrado continuidad entre las reacciones emocionales durante el sueño y las que una persona tendría frente a situaciones similares mientras está despierta.

También se ha encontrado que un menor bienestar psicológico puede relacionarse con sueños que contienen más emociones negativas, interacciones agresivas o situaciones de fracaso y desgracia.

Por eso, si alguien aparece constantemente en los sueños, puede ser más útil preguntarse qué representa esa relación para la persona y qué emociones despierta, en lugar de buscar una interpretación universal.

Tener sueños repetidos no significa necesariamente que exista un problema psicológico. La preocupación aumenta cuando estos episodios son frecuentes, provocan angustia o empiezan a afectar el descanso y las actividades durante el día.

La American Academy of Sleep Medicine considera que las pesadillas recurrentes pueden convertirse en un trastorno cuando generan un malestar significativo o afectan áreas importantes de la vida cotidiana.

En esos casos, especialmente si los sueños están relacionados con experiencias traumáticas, ansiedad intensa o miedo a dormir, consultar con un profesional de salud mental o medicina del sueño puede ayudar a identificar qué está ocurriendo.