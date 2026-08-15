Impactantes imágenes de cómo quedó Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió el este de Indonesia, provocando la pérdida de al menos 40 vidas humanas, decenas de heridos y el desplazamiento masivo de miles de personas.

El epicentro del sismo se localizó en la costa norte de la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una profundidad de tan solo 10 kilómetros, lo que amplificó la violencia de la sacudida.

Las primeras imágenes difundidas desde las zonas afectadas reflejan la severidad del evento. En localidades como Ruteng, Talibura y Nagekeo, la fuerza del temblor provocó el colapso parcial de viviendas, grietas profundas en fachadas y daños en infraestructuras públicas y de salud.

En los videos y fotografías capturados tras el terremoto se observan calles cubiertas de escombros, grietas estructurales en edificios clave y residentes conmocionados buscando refugio mientras enfrentaban una serie de réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

Alerta de tsunami y evacuaciones masivas

Tras el sismo principal, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió de inmediato una alerta de tsunami para la costa norte de la isla de Flores y áreas circundantes, previendo olas peligrosas de hasta 3 metros.

Las autoridades nacionales de gestión de desastres (BNPB) instaron a la población costera a realizar una autoevacuación urgente hacia terrenos elevados a más de 10 metros de altura o a adentrarse al menos dos kilómetros hacia el interior de la isla.

Centenares de residentes en Maumere y distritos adyacentes abandonaron a toda prisa sus hogares a pie y en motocicletas tras observar que el nivel del mar comenzaba a retirarse en varios puntos de la costa, un comportamiento previo habitual antes de un tsunami.

Aunque las mediciones posteriores detectaron variaciones en el nivel del mar y olas menores a un metro en ciertas franjas costeras, las autoridades mantuvieron los protocolos de emergencia hasta confirmar la ausencia de un riesgo mayor y retirar la alerta oficialmente.

Las operaciones de auxilio avanzan con lentitud en las zonas rurales debido a cortes en el suministro eléctrico, fallos en las redes de comunicación y deslizamientos de tierra que obstruyen las carreteras principales de la isla de Flores.

Equipos de la BNPB, la policía y voluntarios locales intentan acceder a las comunidades más aisladas mientras el balance de víctimas y daños materiales continúa en evaluación.