Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 16 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 16 de 2025
05:48 p. m.
  • La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Pablo Bustos, ha presentado una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra varios funcionarios del gobierno y la Fiscalía General de la Nación. Entre los denunciados se encuentran la fiscal Luz Adriana Camargo, dos fiscales delegados ante la Corte Suprema y la excanciller Laura Sarabia.
  • Salió a la luz una carta de septiembre de 2024 cuando el exdirector del Dapre no estaba imputado, y donde el entonces embajador León Fredy Muñoz hace una solicitud expresa al gobierno de Daniel Ortega.
  • Indepaz ha entregado las cifras oficiales del número de líderes sociales que han sido asesinados en el país. Según el mapa presentado, la violencia se sigue presentando en las mismas zonas en donde se han intensificado fuertes disputas por el control territorial y economías ilegales.
