Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 24 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 24 de 2026
04:55 p. m.
04:55 p. m.
- No aparece la bebé de María Camila Potosí, la joven asesinada en Cali. El exnovio de la mujer con la que se vio por última vez a la víctima aseguró que la mujer está con las autoridades y denunció amenazas en su contra.
- Aumentó a $200 millones la recompensa por información que permita ubicar a la bebé y a quienes asesinaron a su mamá.
- Estados Unidos incrementó a 12,5% los aranceles a varios productos importados desde Colombia.