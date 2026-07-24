Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 24 de julio de 2026

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julio 24 de 2026
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  • Con sevicia fue asesinado un conductor de plataforma en Bogotá. El llamado de auxilio de la víctima quedó grabado en video. Los responsables fueron capturados.
  • En Cali buscan a los responsables de asesinar a María Camila Potosí. Su bebé, que le fue sacado del vientre, todavía no aparece y ofrecen hasta $200 millones de recompensa.
  • Funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella se reunirán con el gobierno Trump para intentar reversar el aumento arancelario para algunas exportaciones.
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