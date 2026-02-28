CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 28 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
06:06 p. m.
  • Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra posiciones clave del régimen de Irán, que respondió con misiles contra suelo israelí y bases militares estadounidenses en Medio Oriente.
  • Donald Trump llamó al pueblo iraní a tomar el control de su país tras los ataques al régimen, e instó a las fuerzas revolucionarias a deponer las armas.
  • Más de 9.000 millones en recompensas anunció el ministro de Defensa para encontrar a los responsables e la ola de violencia en el sur de Bolívar.
