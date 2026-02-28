El buque ARC Simón Bolívar finaliza expedición en Chile y retorna a Cartagena con escalas en Perú y Ecuador

El buque científico ARC Simón Bolívar finalizó su estadía en Punta Arenas, Chile, tras una expedición histórica al continente antártico. La embarcación tiene previsto zarpar mañana a las 22:00 horas locales (20:00 hora de Colombia), sujeto a la autorización de las entidades marítimas correspondientes.

Durante 85 días, el Canal RCN transmitió en vivo desde el buque, mostrando el trabajo científico y las operaciones navales en uno de los territorios más inhóspitos del planeta. Aunque la transmisión en directo concluirá mañana, la cobertura periodística seguirá acompañando la travesía de retorno.

Una expedición científica con impacto internacional

La misión permitió a investigadores colombianos e internacionales adelantar estudios sobre ballenas, mamíferos marinos y clima en la Antártida. Los resultados serán entregados en los próximos días, aportando información clave para la comunidad científica global.

El capitán de navío Carlos Andrés Torres y la capitán de fragata Natalia Otálora lideraron una tripulación integrada por oficiales, suboficiales, infantes de marina, personal civil y científicos. La expedición contó además con la participación de oficiales de la Armada de Ecuador y de la Armada de Chile, junto con especialistas de diversas nacionalidades.

Regreso con paradas estratégicas en Perú y Ecuador

El recorrido de retorno contempla dos escalas internacionales: primero en Perú y luego en Ecuador, antes de arribar finalmente a Cartagena. Durante su estadía en Punta Arenas, la tripulación visitó lugares emblemáticos como la Plaza de Armas, la zona franca y el Muelle Prat.

El equipo técnico completó los preparativos en el cuarto de máquinas, garantizando condiciones óptimas para la navegación. Los “leopardos marinos”, como se conoce a la tripulación, recibieron reconocimiento por su profesionalismo y compromiso durante esta misión de 90 días.

La expedición del ARC Simón Bolívar marca un hito en la historia naval y científica de Colombia, consolidando su capacidad operativa en escenarios extremos y fortaleciendo la cooperación internacional en investigación antártica.