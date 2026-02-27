CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 27 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
08:53 p. m.
  • En Cesar, el ELN atacó la estación de Policía de Río de Oro, provocando la muerte de un subintendente. En Páez, Cauca, una asonada causó un grave accidente con una tanqueta del Ejército; un militar falleció.
  • A casa por cárcel fue enviada la mujer capturada con un arma durante un evento político de Paloma Valencia en Honda, Tolima.
  • Alerta en Colombia por brote de sarampión. Las autoridades de salud han confirmado tres casos en pacientes provenientes de México.
