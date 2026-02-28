Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 27 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 28 de 2026
08:03 a. m.
- “Están esperando que se suba a la tarima para matarlo”: advierten presunto plan sicarial contra Roy Barreras.
- Alerta por casos confirmados en Colombia de Sarampión importados de México.
- Más de 100 desplazados en Segovia tras el asesinato de una madre y sus dos hijos, en su propia casa, con un dron.