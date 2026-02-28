CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 27 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
08:03 a. m.
  • “Están esperando que se suba a la tarima para matarlo”: advierten presunto plan sicarial contra Roy Barreras.
  • Alerta por casos confirmados en Colombia de Sarampión importados de México.
  • Más de 100 desplazados en Segovia tras el asesinato de una madre y sus dos hijos, en su propia casa, con un dron.
