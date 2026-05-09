Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 5 de septiembre de 2026

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septiembre 05 de 2026
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  • Grupos armados están utilizando drones con tecnología más avanzada: la amenaza que prende alarmas.
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