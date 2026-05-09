La leyenda del ciclismo colombiano, 'Cochise' Rodríguez se encuentra hospitalizado: esto se sabe

El mundo del deporte colombiano se encuentra atento al estado de salud de una de sus máximas glorias históricas. El excampeón mundial de ciclismo de pista, Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez, de 84 años, fue ingresado a la Clínica Medellín de Occidente tras presentar quebrantos de salud, según confirmaron sus allegados y fuentes médicas.

De acuerdo con la información recabada sobre su ingreso, el pionero del pedalismo nacional sufrió episodios de mareo e insuficiencia cardíaca.

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Ante este cuadro clínico, el personal profesional determinó dejarlo internado para someterlo a chequeos y exámenes detallados que permitan monitorear de cerca su condición y brindarle el tratamiento preventivo adecuado.

Pese a la alarma inicial que generó su internación entre fanáticos y medios de comunicación, el reporte de su entorno cercano entrega un parte de calma. Sus allegados señalaron que 'Cochise' ha mostrado una evolución positiva, se encuentra consciente, de buen ánimo y en condición estable mientras espera la entrega completa de los resultados médicos.

Sus frecuentes visitas al velódromo que lleva su nombre y sus habituales salidas a rodar en bicicleta por las vías de Antioquia se habían visto paulatinamente reducidas en los últimos días debido al malestar.

La carrera de 'Cochise' Rodríguez en el ciclismo

Hablar de Martín Emilio Rodríguez es repasar las páginas doradas del deporte en Colombia. Nacido en Medellín en 1942, 'Cochise' se convirtió en un ícono de disciplina y capacidad atlética durante las décadas de 1960 y 1970. Su impacto fue tal que rompió los esquemas del ciclismo aficionado local para abrir el camino a las futuras generaciones de escarabajos en el viejo continente.

Entre sus gestas deportivas más memorables destacan:

Récord Mundial de la Hora (1970): En el Velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México, impuso la marca mundial aficionada al recorrer 47.566 kilómetros en 60 minutos.

Campeón Mundial de Pista (1971): Obtuvo el maillot arcoíris en la prueba de persecución individual de 4.000 metros durante el Mundial de Varese, Italia.

Dominio Nacional y Continental: Ganó cuatro ediciones de la Vuelta a Colombia (1963, 1964, 1966, 1967) y el Clásico RCN, además de cosechar múltiples medallas de oro en Juegos Panamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos.

Ciclismo Profesional en Europa: Logró dos victorias de etapa en el Giro de Italia (1973 y 1975) y conquistó el reconocido Trofeo Baracchi en 1973 haciendo dupla con el histórico italiano Felice Gimondi.

Además de sus triunfos en la carretera y la pista, Rodríguez es recordado por su carisma y frases célebres que quedaron grabadas en la cultura popular colombiana. Fanáticos, deportistas y directivos de la Federación Colombiana de Ciclismo permanecen a la expectativa de su alta médica, confiando en la pronta recuperación de la gran leyenda antioqueña.