¿Quién era 'La Bebecita', la pareja de 'Bendito Menor' que murió en el operativo?

Las imágenes de alias Naín o Bendito Menor y de Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, han comenzado a circular ampliamente en redes sociales luego del operativo en el que ambos murieron.

Tarazona era señalada por las autoridades de pertenecer a la estructura armada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y de tener un papel dentro de la organización que, según la investigación, iba más allá de su relación sentimental con el cabecilla.

De acuerdo con la Fiscalía, desde 2022 habría participado en labores relacionadas con el funcionamiento de esta estructura criminal, entre ellas el manejo de pagos y la coordinación del componente armado cuando alias Naín se ausentaba.

Pero pocas horas antes de su muerte, ‘La Bebecita’ había comparecido ante un juez para definir su situación judicial.

¿Qué se sabe de la audiencia de alias La Bebecita antes de su muerte?

En medio de una audiencia que se realizó el 3 de septiembre, Rosa Angélica Tarazona reconoció ante la justicia que comprendía los hechos por los cuales estaba siendo procesada y aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir agravado.

Durante la audiencia, el fiscal le preguntó directamente si tenía claros los hechos que se le atribuían y el delito por el que había sido vinculada al proceso.

—¿Le ha quedado claro el delito por el cual la Fiscalía la ha vinculado a este proceso penal? —preguntó el fiscal.

—Sí, señor —respondió Tarazona.

Posteriormente, cuando se le pidió identificar el delito, respondió:

—Concierto para delinquir.

Ese momento quedó registrado como su última aparición con vida ante una autoridad judicial.

¿Qué papel tenía 'La Bebecita' dentro de la organización?

La investigación de la Fiscalía sostenía que Tarazona hacía parte de la estructura armada desde, al menos, 2022.

Según el ente acusador, cuando alias Naín se encontraba ausente, ella habría asumido algunas funciones de coordinación y habría estado encargada de realizar pagos relacionados con la organización.

En la audiencia, el fiscal Daniel Bustos explicó que la mujer no habría tenido únicamente un vínculo sentimental con el cabecilla, sino que presuntamente habría desarrollado actividades relacionadas con el funcionamiento de la estructura criminal.

Las autoridades relacionan a esta organización con actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y homicidios en zonas de la región Caribe.

Alias La Bebecita ya había sido capturada: ¿qué pasó?

El proceso judicial contra Rosa Angélica Tarazona no comenzó con esta última audiencia.

En septiembre de 2025, había sido capturada y enviada a detención domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, habría incumplido las condiciones de esa medida y posteriormente regresado al entorno de alias Naín.

Mientras avanzaba la investigación, la defensa de Tarazona buscaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía para obtener una reducción de la pena. Este que fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha contemplaba una modificación en la forma de participación de Tarazona.

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Inicialmente, la pena por el delito podía partir de una base de 48 meses de prisión, pero al aplicarse el agravante correspondiente, la pena mínima podía ascender a 72 meses.

El acuerdo establecía que, para efectos de la sanción, pasara de ser considerada autora a cómplice, lo que permitía reducir la pena. De esta manera, la condena negociada quedaba en 36 meses de prisión, es decir, tres años, que debían cumplirse en un establecimiento carcelario.