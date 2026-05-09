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El Petronio Álvarez llegó a la Feria del Hogar, en Bogotá: esto es todo lo necesita saber

La iniciativa busca apoyar la reactivación económica de los emprendedores afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Foto: Corferias.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
03:29 p. m.
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La cultura del Pacífico colombiano encontró un nuevo escenario en la capital del país. Tras la suspensión de la edición 2026 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, más de 140 portadores de tradición participan en la Feria del Hogar, que se realiza hasta el 20 de septiembre en Corferias.

El público podrá conocer y adquirir productos de moda afro, artesanías, preparaciones gastronómicas y bebidas ancestrales. La muestra está ubicada en el pabellón 8, nivel 2, y busca impulsar los ingresos de familias y emprendedores afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Una oportunidad económica para los portadores de tradición

La iniciativa reúne a artesanos, diseñadores, cocineros y emprendedores que mantienen vivos conocimientos transmitidos durante generaciones. Su llegada a Bogotá es resultado del trabajo conjunto entre las alcaldías de Cali y Bogotá, las cámaras de comercio de ambas ciudades, la Secretaría de Cultura de Cali, el Festival Petronio Álvarez y Corferias.

“Este pabellón es, ante todo, un homenaje a quienes mantienen viva la cultura del Pacífico y una manera concreta de acompañarlos en un momento en el que necesitan respaldo, visibilidad y oportunidades para vender, crecer y salir adelante”, afirmó Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

El directivo también invitó a los asistentes a apoyar mediante sus compras a una región que representa una parte fundamental de la diversidad cultural de Colombia.

Bogotá recibe la cultura y la gastronomía del Pacífico

Además de acercar las tradiciones del litoral a nuevos públicos, la participación del Petronio Álvarez pretende mantener en circulación productos y saberes que perdieron su principal vitrina comercial debido a la suspensión del festival.

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“Bienvenidos a Bogotá, su casa. Queremos que todos sepan que acá será el Petronio y que esta es una oportunidad para acceder a la oferta cultural y gastronómica del Pacífico”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario agregó que la presencia del festival permitirá demostrar nuevamente la solidaridad de Bogotá con Cali, el Pacífico y las comunidades afectadas por el terremoto. Los interesados podrán visitar la muestra con la entrada general de la Feria del Hogar.

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