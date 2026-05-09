Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 9 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 09 de 2026
05:07 p. m.
05:07 p. m.
- Germán Vargas Lleras fue uno de los políticos con más trayectoria en la historia reciente del país. Heredero de una de las familias más tradicionales y nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo.
- Ya está en la sede de Medicina Legal de Medellín el cuerpo del joven periodista Mateo Pérez, quien fue asesinado por disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia.
- En la madrugada del domingo llegará a Tenerife el crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de Hantavirus. La OMS insiste en que el virus no es otro covid-19.