Nuevo cambio importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de junio de 2026: así se cotizó

El Banco de la República, en la mañana de este 23 de junio de 2026, notificó que el dólar abrió en 3.450,00 pesos.

Además, sobre la 1:00 de la tarde reveló que la divisa tuvo un movimiento y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 23 de junio de 2026

El Banco de la República, tras monitorear los cambios del dólar, anunció que el precio de cierre fue de 3.423,430 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo un descenso de 26,57 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3,406.14 pesos, alcanzando su nivel más bajo en más de seis años.

Y, por su parte, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en los 3.426,156 pesos.

¿Qué han dicho los expertos tras los últimos movimientos en el precio del dólar?

"El escenario base para el COP en el tercer trimestre es de apreciación moderada en un rango de 3.350–3.550 pesos, con el nuevo gobierno actuando como catalizador positivo de confianza inversora y el petróleo como el principal factor de riesgo a la baja. El margen estrecho de victoria añade una prima de incertidumbre política que limita la magnitud del movimiento", afirman los expertos de Global66.

"El riesgo principal al alza del USDCOP no es político, es monetario. Un endurecimiento adicional de la Fed en julio o septiembre revertiría parcialmente los flujos de 'carry trade' que han sostenido al COP en 2026. En ese escenario adverso, el USDCOP podría escalar hacia la zona de 3.650–3.750, borrando gran parte de la apreciación generada por el resultado electoral", concluyen.

Adicionalmente, desde Littio también analizaron el panorama y plantearon lo siguiente:

"El peso llegó a la elección desde una posición de fortaleza poco común, porque el mercado se anticipó y descontó el resultado antes de que ocurriera. Eso cambia la pregunta. Ya no se trata de quién gana, sino de qué tan creíble sea la hoja de ruta fiscal del nuevo Gobierno. La fortaleza del peso es real, pero descansa sobre una expectativa, y las expectativas se sostienen o se corrigen según los hechos", explicó Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio.