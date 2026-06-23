Turistas quedaron atrapados en una favela en medio de un operativo contra narcos en Río de Janeiro

Lo que comenzó como un plan turístico para contemplar uno de los paisajes más llamativos de Río de Janeiro terminó convirtiéndose en una escena de miedo para varios viajeros.

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Decenas de turistas que se encontraban en un mirador cercano a la favela Morro Dona Marta quedaron atrapados en medio de un fuerte enfrentamiento armado entre agentes de la Policía y presuntos integrantes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil.

Turistas quedaron atrapados en un tiroteo en una favela en Río de Janeiro

Los hechos comenzaron durante la madrugada de este martes en la favela Morro Dona Marta, ubicada en el sector de Botafogo.

Según las autoridades, la intervención tenía como objetivo ejecutar más de 40 órdenes de captura y allanamiento contra integrantes del Comando Vermelho.

Sin embargo, el despliegue policial derivó en intensos enfrentamientos armados que rápidamente se extendieron por la zona.

Los disparos comenzaron antes del amanecer y generaron una situación de emergencia que afectó tanto a residentes como a visitantes.

¿Cómo quedaron atrapados los turistas?

Mientras se desarrollaba el operativo, decenas de personas se encontraban en un mirador cercano observando la salida del sol.

Segundos después, los visitantes tuvieron que refugiarse y permanecer agachados mientras se escuchaban continuas ráfagas de disparos.

Un video que se hizo viral en redes sociales, grabado por el fotógrafo carioca Ari Kaye, muestra a varias personas intentando protegerse mientras de fondo se escuchan los tiros.

Kaye relató a la AFP los momentos que vivieron quienes estaban en el lugar.

Fue una situación de guerra. Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos

¿Qué dijeron los turistas tras el enfrentamiento?

Entre quienes se encontraban en la zona estaba Jan Plagge, un turista alemán que visitaba Río de Janeiro por primera vez.

El hombre explicó que había llegado para realizar una visita guiada a la favela cuando fue informado sobre el operativo policial.

Vine para hacer una visita guiada a la favela, pero me dijeron que hay bastante presencia policial hoy. Atraparon a algunos delincuentes, pero ya pasó y espero que el lugar vuelva a ser seguro más tarde.

¿Cómo terminó el enfrentamiento en la favela de Río de Janeiro?

Los efectos de los enfrentamientos no se limitaron a la favela. De hecho, la situación se extendió hacia sectores más acomodados de Botafogo, una de las zonas más conocidas de Río de Janeiro.

Videos difundidos en redes sociales muestran a policías militares corriendo armados con fusiles por la calle Sao Clemente, una de las principales vías del sector.

Además, un hombre que viajaba en un autobús que transitaba por esa calle resultó herido por un disparo, según confirmó un portavoz de RioOnibus.

Cabe mencionar que, la intervención de este martes hace parte de la denominada Operación Contención, una ofensiva lanzada contra el Comando Vermelho.

Según cifras oficiales, esta estrategia dejó más de 120 muertos en octubre y fue catalogada como la operación más letal en la historia de Brasil.