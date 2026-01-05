Inteligencia artificial e impresiones 3D: así evoluciona la industria del cemento

La industria del cemento y el concreto atraviesa una fase de transformación impulsada por la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la impresión 3D.

La inteligencia artificial se utiliza, entre otros aspectos, en el diseño de mezclas de concreto, permitiendo optimizar su desempeño y ajustar variables en función de condiciones específicas.

Por su parte, la impresión 3D a gran escala ha avanzado desde una etapa experimental hacia aplicaciones más estructuradas. De acuerdo con lo expuesto en el sector, esta tecnología, apoyada en el trabajo de ASTM International, apunta a consolidarse como una "solución escalable, repetible y precisa en proyectos constructivos".

El crecimiento de la industria cementera

Este cambio ocurre en paralelo a su expansión económica: según datos de Research Nester, el mercado global fue valorado en cerca de US$475.800 millones en 2025 y se proyecta que superará los US$724.900 millones para 2035, con una tasa de crecimiento anual del 4,3%.

Este comportamiento está asociado a factores como la urbanización acelerada, el desarrollo de infraestructura y la necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos constructivos.

¿Qué otros cambios tecnológicos están impactando la industria del cemento?

Además de la inteligencia artificial y la impresión 3D, el sector está incorporando materiales cementantes suplementarios, nuevos combustibles y estrategias orientadas a reducir el impacto ambiental.

Este panorama será analizado en la Reunión del Cemento y el Concreto 2026, que se realizará del 6 al 8 de mayo en Cartagena. El encuentro reunirá a más de 100 expertos para discutir temas relacionados con innovación, sostenibilidad y transformación digital en la industria.