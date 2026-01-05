Informe revela las barreras de los pacientes con cáncer de la Nueva EPS: hay alertas críticas

Los pacientes oncológicos afiliados a la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno, enfrentan esperas superiores a 100 días para acceder a tratamientos vitales, según reveló un informe de la Fundación Retorno Vital conocido por Noticias RCN.

El documento detalla barreras de acceso críticas que incluyen demoras en la entrega de medicamentos, citas médicas sin agendar, autorizaciones retrasadas y falta de convenios entre entidades prestadoras de salud.

El día a día que deben padecer los pacientes

Estas dificultades afectan principalmente a pacientes diagnosticados con los tipos de cáncer más frecuentes en el país: seno, pulmón, próstata y colon.

“El panorama de los pacientes con cáncer es muy difícil. Estamos pasando por un momento de salud en el país que está llevando a los pacientes de cáncer a tener cero oportunidades para iniciar un tratamiento oncológico”, afirmó Alejandra Toro, presidenta de la Fundación Luz Rosa, en diálogo con Noticias RCN.

Según Toro, un paciente con diagnóstico confirmado puede esperar entre cinco y siete meses para acceder a tratamiento: “Aquí te diagnostican y, después de que te dan la confirmación, tienes que hacerte otra serie de exámenes que son exámenes de extensión para saber si el cáncer está fuera del sitio primario o ya se extendió a otros órganos”.

Las alertas que hace la fundación

Los testimonios recopilados en diferentes regiones del país evidencian la gravedad de la situación. “La Nueva EPS no me ha autorizado mi tratamiento de quimioterapia”, relató un paciente. Otra persona contó que desde diciembre del 2024 su tratamiento fue suspendido por motivos administrativos, cancelación de convenios y contratos.

La Nueva EPS concentra el mayor número de quejas, según el informe. “Se lleva la medalla de oro en falta de atención, en falta de oportunidad, en fragmentación, en falta de continuidad en los tratamientos”, indicó Toro, quien también señaló problemas en Salud Total y Compensar.

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Los expertos consultados advierten que esta situación está aumentando la mortalidad entre pacientes oncológicos: “Básicamente, es una sentencia de muerte para los pacientes oncológicos en Colombia cuando los diagnostican con esta enfermedad”

La Fundación Retorno Vital hace un llamado urgente por la atención digna de pacientes de alto costo en Colombia, advirtiendo sobre un deterioro notorio en la vida de los pacientes y alertando que la falta de atención en la actualidad de los pacientes oncológicos se va a ver reflejada en un aumento de metástasis inimaginable.

Entre las quejas adicionales documentadas están pacientes que llevan años comprando medicamentos de su bolsillo debido a que las EPS no los suministran, y casos de cirugías programadas que no pueden completarse por falta de acceso a medicamentos de quimioterapia necesarios para reducir tumores previos a intervenciones quirúrgicas.