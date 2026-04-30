Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 30 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 30 de 2026
03:56 p. m.
03:56 p. m.
- Gremios alertan riesgo económico por escalada violenta en suroccidente del país
- Detalles del cruel asesinato de un trabajador de un ingenio en Corinto, Cauca: el vehículo lo incineraron
- ¿Por qué la Interpol rechazó la solicitud de emitir circular roja contra Carlos Ramón González por escándalo en la UNGRD?