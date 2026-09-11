Zion apareció en redes y preocupó nuevamente a sus fanáticos: “Prepárense que por ahí voy yo”

Una nueva ola de reacciones ha generado el cantante Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido artísticamente como Zion, quien volvió a encender las redes sociales al compartir un inquietante video en donde se despacha en contra de, al parecer, otros artistas del género y demás empresarios del medio.

Pese a que su clip ha sido asociado con una posible tiraera por parte del puertorriqueño, hay usuarios que han manifestado su preocupación por el estado de salud del hombre al mencionar algunas de sus actitudes durante sus recientes apariciones en público.

¿Por qué preocupó Zion?

En horas recientes el artista sorprendió al compartir un clip, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se despachó contra sus principales detractores en el género y afirmó que iba a mencionar a todos aquellos que se habrían metido con él en ocasiones pasadas.

“Nada, por segunda vez (...) ya me voy de Madrid porque ya hice lo que tenía que hacer. Yo vengo esta semana que viene a mandarle caliente a medio mundo. Todo el que me ha quedado mal, todo el que me ha fallado, toditos (...) todo el que me haya hecho algo, lo voy a mencionar”, afirmó.

Pese a que afirmó que se había mantenido en silencio, el artista explicó que a todos les estaba funcionado la fórmula de ser “habladores”. De esta manera, reiteró que su llegada a Puerto Rico, que será en los próximos días, será el detonante para que salgan a la luz varias de las polémicas en las que posiblemente el hombre ha estado involucrado.

Reacciones al video de Zion

Por supuesto, el clip del cantante ya ha generado distintas reacciones en redes sociales como Instagram en donde desde artistas hasta productores han comentado el asunto. J Balvin y Ryan Castro se limitaron a darle like al clip que ya posee más de 38 mil reacciones.

Otros cantantes como Nova la amenaza y Baby Rasta manifestaron su apoyo al sugerirle al hombre “no perder el tiempo” con aquellas personas que no han sumado positivamente en su carrera musical.

No obstante, uno de los comentarios que más llamó la atención lo hizo el productor puertorriqueño Dj Luian, conocido por trabajar con artistas como Bad Bunny, Arcángel y Anuel AA, quien afirmó: “Gracias a Dios, yo estoy limpio”.

Pese a que se desconoce si entre el productor y el artista hubo algún tipo de enfrentamiento, usuarios ya han especulado que probablemente dentro de las menciones de Zion se encuentre el empresario.

Al parecer, Zion habría eliminado la publicación de sus redes sociales.