Cayó alias Pony, coordinador de extorsiones en Bosconia

La Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación logró la captura de alias Pony, cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Cesar.

¿Quién es alias Pony?

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Según información compartida por el presidente Abelardo de la Espriella, ‘Pony’ era el encargado de coordinar la recolección de dinero proveniente de extorsiones en Bosconia y El Copey. El sujeto usaba como fachada supuestos prestamos en modalidad de ‘gota a gota’.

“En Bosconia, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 3 integrantes de las ACS, entre ellos alias “El Pony”, cabecilla financiero de zona, y alias “El Niche”, cabecilla en el municipio. Narcoterroristas todos”.

Junto a alias Pony también fue capturado alias El Niche. Según el mandatario ambos son narcoterroristas y están vinculados a actos criminales contra comerciantes.

Al parecer, intimidaban a los ciudadanos disparando contra sus establecimientos y viviendas.

Esto, con el fin de generar temor para obligarlos luego, a cumplir con los pagos exigidos. En el desarrollo de las operaciones fueron incautados un revólver, 66 municiones, 3 proveedores para fusil, 5 panfletos alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, 2 computadores, un radio y 3 celulares.

Finalmente, el presidente recalcó que la orden es clara: “vamos por los cabecillas, los cobradores, las armas y cada peso producto de la extorsión. Al comerciante lo protege el Estado, no lo someten los bandidos”.

Balance de las operaciones militares

Entretanto, el presidente también brindó un balance de las operaciones de las últimas 24 horas. Las autoridades reportaron 28 capturas y la liberación de cuatro personas, además de importantes resultados contra el crimen organizado.

Durante los operativos fueron incautadas 20 armas de fuego, más de 7.000 municiones, 60 proveedores, tres granadas y un centenar de explosivos.

La ofensiva también estuvo dirigida contra el narcotráfico, con el decomiso de 4.883 kilos de marihuana, 865 kilos de cocaína y 259 kilos de base de coca, así como la afectación de 19 laboratorios destinados a la producción de pasta base.

Entre los operativos destacados se encuentran las capturas de integrantes del ELN en Cauca y La Guajira y la incautación de 476 kilos de cocaína en Risaralda.