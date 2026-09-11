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Nacional vs. Millonarios tendría un estreno inédito con James y Cuadrado: fecha del clásico

La fecha en que James y Cuadrado podrían enfrentarse en Colombia en el clásico Nacional vs. Millonarios.

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Foto: Nacional y Pisa

Noticias RCN

septiembre 11 de 2026
04:16 p. m.
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El duelo entre Atlético Nacional y Millonarios tendrá un atractivo inédito en la Liga BetPlay: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado se encontrarán por primera vez como rivales en el fútbol colombiano.

El compromiso está programado para la jornada 12 en el estadio Atanasio Girardot, aunque todavía no está confirmado que alguno de los dos haya debutado con su nuevo equipo para ese encuentro.

La expectativa creció desde que ambos hicieron oficial su regreso al campeonato local, después de varios años de carrera en el exterior.

¿Cuándo sería el primer Nacional-Millonarios con James y Cuadrado?

El partido entre Nacional y Millonarios corresponde a la fecha 12 de la Liga BetPlay y tendrá como escenario el Atanasio Girardot. Este encuentro se jugará el jueves 24 de septiembre a las 7:30p.m. como una oportunidad para que los dos referentes de la Selección Colombia se crucen vistiendo camisetas diferentes.

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Sin embargo, existe una condición que todavía debe cumplirse: ninguno de los dos clubes ha confirmado la fecha de estreno de sus nuevos jugadores.

Por un lado, Nacional presentó al volante con el mensaje: “James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande, al más grande”.

Millonarios hizo algo similar con Cuadrado. El equipo bogotano anunció su llegada, pero no estableció públicamente cuándo disputará su primer partido.

¿James ya tiene una posible fecha para debutar con Nacional?

James regresa al fútbol colombiano a los 35 años después de su paso por la Major League Soccer. Antes de iniciar su larga carrera internacional, jugó con Envigado durante 2006 y 2007.

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Su llegada a Nacional generó expectativa entre los aficionados, que esperan verlo conquistar títulos con el equipo.

Cuadrado vuelve al fútbol colombiano

El antioqueño volvió al fútbol colombiano después de 17 años en el exterior, periodo en el que superó los 550 partidos profesionales en Europa y pasó por clubes como Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa.

Su etapa más exitosa fue con Juventus, donde consiguió cinco títulos de Serie A, cuatro Copas Italia y dos Supercopas de Italia. También ganó una Premier League y una Copa de la Liga con Chelsea, además de otra Serie A con Inter.

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El jugador despidió esa etapa de su carrera con un mensaje de agradecimiento a los clubes que hicieron parte de su trayectoria, especialmente Juventus.

Si ambos logran debutar previamente y están disponibles para la jornada 12, el Nacional-Millonarios tendría un ingrediente especial: dos futbolistas que durante años compartieron el mismo objetivo con Colombia pasarían a estar en bandos contrarios.

James defendería la camiseta de Atlético Nacional y Cuadrado la de Millonarios, en un partido que además se disputará en uno de los escenarios más representativos del fútbol colombiano.

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