Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 10 de septiembre de 2026
Especial tras un mes del terremoto en Colombia que dejó más de 300 personas muertas. En las zonas más afectadas con homenajes recuerdan a las víctimas.
Noticias RCN
septiembre 10 de 2026
08:15 p. m.
08:15 p. m.
Emisión especial para conmemorar un mes del terremoto que sacudió a una buena parte de Colombia. Más allá de remembrar los momentos dolorosos para los colombianos, les queremos decir especialmente a las víctimas que estamos con ellas, que no olvidamos y que sabemos que necesitan del apoyo y la solidaridad de todos.
Noticias RCN está en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó donde se rinden homenajes a las víctimas.