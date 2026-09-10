Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 10 de septiembre de 2026

Emisión especial para conmemorar un mes del terremoto que sacudió a una buena parte de Colombia. Más allá de remembrar los momentos dolorosos para los colombianos, les queremos decir especialmente a las víctimas que estamos con ellas, que no olvidamos y que sabemos que necesitan del apoyo y la solidaridad de todos.

Noticias RCN está en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó donde se rinden homenajes a las víctimas.