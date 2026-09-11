En video: más de 2.000 drones recrearon las torres gemelas como homenaje a las víctimas

Varios videos en redes sociales han dejado ver el conmovedor homenaje que se rindió este viernes 11 de septiembre para las víctimas del atentado de 2001, un hecho que marcó la historia de los Estados Unidos.

25 años del atentado a las torres gemelas

Familiares de las víctimas, sobrevivientes, autoridades y antiguos presidentes se reunieron para recordar a las casi 3.000 personas que perdieron la vida en los ataques perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda.

La principal ceremonia tuvo lugar en la llamada Zona Cero, en el sur de Manhattan, exactamente donde se encontraban las Torres Gemelas antes de ser derribadas por dos aviones comerciales secuestrados.

El homenaje estuvo marcado por la lectura de los nombres de cada una de las víctimas, una tradición que cada año devuelve el rostro humano a una tragedia que transformó a Estados Unidos y al mundo.

Además, estuvo acompañada de miles de luces que dieron forma a la silueta de las Torres Gemelas.

Entre los asistentes estuvieron el vicepresidente JD Vance y cuatro expresidentes estadounidenses: Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush.

Este último ocupaba la Casa Blanca cuando ocurrieron los ataques y posteriormente encabezó la respuesta militar estadounidense contra el terrorismo internacional.

El presidente Donald Trump, en cambio, no participó en el acto de Nueva York. El mandatario asistió a una ceremonia en el Pentágono, uno de los lugares atacados aquel 11 de septiembre.

Durante su intervención, Trump aseguró que Estados Unidos mantiene vivo el compromiso con las víctimas y sostuvo que el país debe continuar enfrentando las amenazas terroristas.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos”, afirmó el presidente.

Trump agregó que la lucha contra el terrorismo, según su visión, debe estar encaminada hacia la victoria. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que el enfrentamiento contra el yihadismo continúa y vinculó esta lucha con la situación actual de Irán.

Un homenaje marcado por la memoria

En Nueva York, los familiares de las víctimas tuvieron nuevamente un papel central. Uno a uno, fueron pronunciados los nombres de quienes murieron cuando los aviones impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, mientras un cuarto avión secuestrado se estrellaba en Pensilvania.

Los atentados dejaron 2.977 muertos en territorio estadounidense. Sin embargo, el impacto de aquella jornada no terminó ese día.

Durante los años posteriores, miles de personas que participaron en las labores de rescate, limpieza y recuperación en las zonas afectadas desarrollaron enfermedades relacionadas con su exposición a sustancias tóxicas.

De acuerdo con el programa federal de seguimiento médico, más de 9.400 personas han muerto posteriormente por enfermedades asociadas con aquella exposición.

La dimensión de estas consecuencias volvió a estar presente en el discurso de Zohran Mamdani, quien ocupó un lugar destacado en la ceremonia de Nueva York.

El alcalde, de 34 años, ha defendido que se conozca toda la información relacionada con las condiciones del aire después del colapso del World Trade Center.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.