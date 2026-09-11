Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 10 de septiembre de 2026

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Especial tras un mes del terremoto en Colombia que dejó más de 300 personas muertas. En las zonas más afectadas con homenajes recuerdan a las víctimas.

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septiembre 11 de 2026
07:25 a. m.
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  • Hace un mes en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, decenas de socorristas y voluntarios trabajaban sin descanso, buscaban vida entre las toneladas de escombros que dejó el terremoto.
  • Putumayo será el departamento donde inicie el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, así lo dio a conocer la dirección antinarcóticos.
  • La defensa de Cilia Flores, la esposa de Maduro, pidió le que le den casa por cárcel, alegan que ha presentado problemas de salud.
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