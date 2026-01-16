Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 16 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 16 de 2026
03:23 p. m.
- Desgarrador testimonio del gerente del hospital San Rafael en Itagüí. Su consternación refleja el otro lado del drama de la crisis de la salud.
- En Risaralda 400.000 usuarios de la Nueva EPS y Asmed Salud, amanecieron sin servicios médicos. Únicamente atienden urgencias.
- La Procuraduría está pidiendo un plan de choque urgente a la Nueva EPS para atender la crisis en salud. El año pasado se recibieron 130.000 tutelas de pacientes. Actualmente hay más de 33.000 incidentes de desacato.
- Gobernadores se mantienen en desobediencia frente al decreto de emergencia económica, se niegan a tener que trasladar millonarios recursos al Gobierno Nacional por el aumento del impuesto a los licores.
- Desde este viernes subieron las tarifas de 15 peajes en el país. El de El Boquerón en la vía al Llano subió 1.900 pesos. El peaje Cisneros es el más caro con 29.400 pesos.