Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 17 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 17 de 2026
06:12 p. m.
06:12 p. m.
- Abelardo de la Espriella nombró embajadora ad honorem de la moda: ¿qué significa?
- Terminales de transporte en Bogotá proyectan la movilización de 200.000 viajeros para el puente festivo
- ¡Pilas! Habrá cierres viales en Bogotá por el desfile militar del 20 de julio
- Transportadores estarían evaluando no volver a Chocó por los ataques de grupos armados en carretera