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Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 17 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
06:12 p. m.
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  • Abelardo de la Espriella nombró embajadora ad honorem de la moda: ¿qué significa?
  • Terminales de transporte en Bogotá proyectan la movilización de 200.000 viajeros para el puente festivo
  • ¡Pilas! Habrá cierres viales en Bogotá por el desfile militar del 20 de julio
  • Transportadores estarían evaluando no volver a Chocó por los ataques de grupos armados en carretera
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