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Greeicy inicia su "Candela World Tour" y anuncia tres conciertos con Karol G

Greeicy dio inicio a su "Candela World Tour" y confirmó que será la invitada especial de Karol G en tres conciertos de su gira por Estados Unidos. Conozca las fechas y los detalles.

foto: cortesía

Noticias RCN

julio 17 de 2026
05:47 p. m.
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Greeicy anunció el inicio de su esperado "Candela World Tour", una gira que la llevará por Europa y América para presentar en vivo su más reciente álbum.

Como si fuera poco, la artista también confirmó que será una de las invitadas especiales de Karol G durante tres fechas de su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" en Estados Unidos.

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El anuncio llega luego del éxito de "Amiga Mía", la colaboración entre ambas artistas incluida en el álbum Tropicoqueta, canción que ya supera los 72 millones de reproducciones en Spotify y acumula más de 29 millones de visualizaciones en YouTube.

Greeicy acompañará a Karol G en tres conciertos de Estados Unidos

La intérprete de Los Besos compartirá escenario con Karol G en tres ciudades estadounidenses. La primera presentación será el 16 de agosto en Los Ángeles, seguida por Houston, Texas, el 27 de septiembre, y finalmente Miami el 3 de octubre.

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Los seguidores que quieran asistir a estos conciertos podrán adquirir las entradas a través de la página oficial de Karol G. La participación de Greeicy representa uno de los grandes anuncios de la gira, ya que ambas artistas atraviesan un gran momento musical y mantienen una buena conexión con el público latino.

"Candela World Tour" recorrerá Europa y América

Antes de esos conciertos, Greeicy dará inicio a su propia gira mundial este 17 de julio durante el Cook Music Fest, en Tenerife, Islas Canarias.

Posteriormente visitará otras ciudades de España como Sevilla y Barcelona, para luego continuar por países como Inglaterra, Canadá, Argentina, Perú, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Venezuela.

El tour servirá para presentar CANDELA, su cuarto álbum de estudio, una producción que mezcla afrobeat, dancehall, vallenato, reggae, bachata, merenguetón y ritmos del Pacífico colombiano.

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El disco ya supera los 260 millones de reproducciones en plataformas digitales y ha impulsado canciones como "Quiero +", certificada platino en Colombia, y "Limonar", que se convirtió en un fenómeno en TikTok con más de dos millones de creaciones.

Además, el álbum obtuvo un Disco de Oro en Colombia incluso antes de su lanzamiento oficial, consolidando el gran momento artístico que vive Greeicy antes de emprender una de las giras más ambiciosas de su carrera.

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