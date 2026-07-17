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Nuevo impuesto para viajar en avión desde Colombia: esta es la fecha en la que comenzará a cobrarse

Un nuevo impuesto se cobrará a quienes compren tiquetes internacionales para salir de Colombia por vía aérea. Conozca desde cuándo aplicará, cuánto costará y a quiénes cobija.

Nuevo impuesto para viajar en avión desde Colombia: esta es la fecha en la que comenzará a cobrarse
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
04:57 p. m.
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Los viajeros que tengan previsto salir de Colombia por vía aérea deberán tener en cuenta un nuevo cobro que empezará a reflejarse en la compra de los tiquetes internacionales.

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El Gobierno Nacional reglamentó el denominado impuesto de salida del país por vía aérea, un gravamen que aplicará tanto para colombianos como para extranjeros, sean o no residentes en el país.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 0625 de 2026, expedido por el Ministerio de Igualdad y Equidad, y busca recaudar recursos para fortalecer programas de protección de la niñez en Colombia.

¿Cuándo comenzará a cobrarse el nuevo impuesto?

Una de las principales inquietudes de los viajeros es la fecha en la que este nuevo cobro empezará a aplicarse.

El decreto establece que entrará en vigencia 90 días después de su publicación, por lo que su implementación está prevista para septiembre de 2026, una vez finalice el periodo de adecuación para las entidades y empresas involucradas.

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El impuesto será equivalente a un dólar estadounidense (US$1) o su valor en pesos colombianos, calculado con base en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al momento de comprar el tiquete.

El cobro se realizará durante la compra del pasaje para vuelos internacionales, por lo que no será un pago adicional en el aeropuerto antes de abordar.

¿A quiénes aplica y para qué serán los recursos?

La norma señala que el impuesto aplicará a todas las personas que salgan de Colombia por vía aérea hacia un destino internacional, sin importar su nacionalidad o condición de residencia.

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Los recursos recaudados serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estarán destinados a financiar programas orientados a la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Con esta reglamentación, las aerolíneas y demás operadores encargados de vender tiquetes internacionales deberán incorporar el nuevo cobro dentro de sus sistemas de venta una vez entre en vigor la medida.

Aunque el valor del impuesto es reducido, las autoridades recomiendan a los viajeros revisar el detalle de los costos incluidos en sus pasajes internacionales para conocer el valor final de la compra y evitar sorpresas al momento de adquirir el tiquete.

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