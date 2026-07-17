Atlético Nacional vs. Deportivo Táchira: hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

Atlético Nacional iniciará oficialmente una nueva etapa este viernes 17 de julio cuando reciba a Deportivo Táchira, de Venezuela, en un partido amistoso que servirá como presentación del nuevo cuerpo técnico encabezado por Lucas González.

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El compromiso también genera gran expectativa entre los aficionados por el regreso del arquero argentino Franco Armani, uno de los máximos ídolos en la historia reciente del club.

El entrenador fue presentado oficialmente el pasado 9 de julio y tendrá su primer examen al frente del equipo verdolaga en un encuentro que permitirá comenzar a observar la idea de juego que pretende implementar de cara al segundo semestre de 2026.

Además del componente deportivo, el compromiso tendrá un propósito solidario. Atlético Nacional confirmó que el evento busca recaudar ayudas para las personas afectadas por el terremoto registrado recientemente en Venezuela, motivo por el cual el partido también contará con actividades de apoyo a los damnificados.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional y Deportivo Táchira?

El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira se disputará este viernes 17 de julio, a partir de las 7:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

La expectativa de los hinchas está centrada en conocer los primeros movimientos del equipo bajo el mando de Lucas González y en volver a ver a Franco Armani defendiendo el arco verdolaga, luego de su exitoso paso por River Plate y de convertirse en una de las grandes figuras de la historia del club antioqueño.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Deportivo Táchira?

Los aficionados podrán seguir el compromiso en Colombia a través de las siguientes señales:

Win Sports

Win+ Fútbol

Win Play

Asimismo, Win Sports anunció que el amistoso también podrá verse de forma gratuita mediante sus cuentas oficiales en YouTube y TikTok, una alternativa para quienes deseen seguir el estreno del nuevo proceso de Atlético Nacional desde cualquier dispositivo.

El encuentro representa el primer paso del proyecto deportivo liderado por Lucas González, en una temporada en la que Nacional buscará volver a pelear por los títulos locales y consolidar un equipo competitivo para los retos que tendrá durante el segundo semestre del año.