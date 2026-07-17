VIDEO | Ladrón tomó de rehén a su víctima, mientras la amenazaba con un cuchillo en la Av. 68

Un hecho de inseguridad en Bogotá se registró la tarde de este viernes 17 de julio en plena vía pública, sobre la Avenida 68 con calle 19. En video quedó registrado el momento en el que un presunto delincuente tomó como rehén a una mujer.

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De acuerdo con las imágenes captadas por los testigos, un hombre de piel morena y contextura delgada amenazaba a la víctima con un cuchillo mientras intentaba robarla. Al parecer, en ese momento alguien intervino y decidió tomarla como rehén.

"Suéltela negro, suéltela”, se escucha en los videos, donde testigos e incluso la Policía Metropolitana de Bogotá intentan persuadirlo para que liberara a la mujer.

Capturaron al ladrón que tomó como rehén a su víctima en la Av. 68

Las autoridades lograron controlar la situación y capturaron al presunto delincuente, mientras que la víctima fue puesta bajo protección policial.

En las imágenes se ve cómo decenas de personas intentan intervenir mientras el hombre amenazaba con hacerle daño a la mujer con un enorme cuchillo.

Afortunadamente, el delicado hecho no dejó heridos.

¿Cómo terminó una mujer como rehén en la Avenida 68?

Las versiones preliminares señalan que la mujer fue interceptada por el hombre en un intento de atraco, pero la situación se le salió de las manos y en un intento por retomar el control decidió tomarla del cuello, amenazándola con un cuchillo.

Peatones, conductores y uniformados de la Policía intentaban intervenir para que liberara a la mujer, pero hacía caso omiso.

Después de varios minutos, la Policía logró capturarlo y poner bajo protección a la víctima.