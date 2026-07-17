CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Mañana Express viernes 17 de julio de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
10:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La dolorosa historia de una familia que busca a sus 5 perritos que fueron robados cuando iban de la guardería canina a su casa.
  • Los trabajadores de Transmilenio que solo cumplen con su labor terminan pagando por la intolerancia de los colados. Las agresiones contra estos funcionarios son cada vez peores.
  • ¿Quiénes son los ‘PPP’? Pues el proceso judicial contra los presuntos miembros de esta peligrosa banda, acusada de terrorismo, podría incluso caerse.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 16 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 16 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Mañana Express miércoles 16 de julio de 2026

Otras Noticias

Magdalena

Ejército instala Base Militar Transitoria en Puebloviejo para reforzar seguridad en la Ciénaga Grande

La medida responde a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados ilegales.

Dólar

Precio del dólar en Colombia volvió a registrar valor que no se veía desde el 2019: así abrió hoy 17 de julio

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 17 de julio de 2026.

Estados Unidos

"Tengo el alma destrozada": esposa de Joan Sebastián Durán, colombiano muerto por disparo de ICE en Maine

Artistas

J Balvin está de luto: este fue su sentido mensaje

Mundial de fútbol

Filtran diseño de la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina: así luciría