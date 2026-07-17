Mañana Express viernes 17 de julio de 2026
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Noticias RCN
julio 17 de 2026
10:04 a. m.
10:04 a. m.
- La dolorosa historia de una familia que busca a sus 5 perritos que fueron robados cuando iban de la guardería canina a su casa.
- Los trabajadores de Transmilenio que solo cumplen con su labor terminan pagando por la intolerancia de los colados. Las agresiones contra estos funcionarios son cada vez peores.
- ¿Quiénes son los ‘PPP’? Pues el proceso judicial contra los presuntos miembros de esta peligrosa banda, acusada de terrorismo, podría incluso caerse.