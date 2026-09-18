Mañana Express viernes 18 de septiembre de 2026

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  • Son escabrosos los detalles revelados por la Fiscalía durante la audiencia contra José Rojas, presunto feminicida de la niña de 9 años Ana Lucía González, hallada en una alcantarilla de Ciudad Bolívar.
  • Delincuentes que harían parte del Tren de Aragua fueron capturados en las últimas horas en un operativo en Bogotá. Además, serían los responsables de múltiples atentados en la capital.
  • Una vivienda en Suba era fachada para unos delincuentes que se dedicaban a falsificar dólares.
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