VIDEO: Karen Sevillano mostró cómo vivió uno de los fuertes temblores sentidos recientemente en Cali, Colombia

El jueves 17 de septiembre, sobre las 4:10 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 4.6.

De acuerdo con los analistas, el epicentro fue en Sipí, Chocó, y la profundidad del movimiento telúrico fue de 37 kilómetros.

Además, la intensidad instrumental fue leve y los municipios más cercanos fueron Nóvita, Chocó, y El Dovio, Valle del Cauca.

Ese evento sísmico, según los ciudadanos, se alcanzó a sentir considerablemente en el Eje Cafetero y en Cali y, por lo tanto, Karen Sevillano, la reconocida influencer y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, publicó un video de cómo vivió ese momento.

Video: así vivió Karen Sevillano uno de los fuertes temblores que se sintió en Cali, Colombia

En una de las cámaras de seguridad del apartamento de Karen Sevillano quedó registrado que ella se encontraba en una habitación cuando comenzó el movimiento telúrico y que una de sus acompañantes la alertó de lo que estaba ocurriendo.

Por lo tanto, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia gritó que sí había sentido el temblor y salió corriendo para comenzar a evacuar.

¿Cuáles son los últimos temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de septiembre de 2026?

En la tarde de este viernes 18 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos seis temblores.

Además, uno de ellos alcanzó la magnitud de 4.0, mientras que otro la sobrepasó. Los detalles completos son los siguientes:

1:41 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 46 kilómetros.

2:07 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 40 kilómetros.

2:17 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 46 kilómetros.

2:19 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: 34 kilómetros.

2:55 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

3:08 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 37 kilómetros.